Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 13 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Виннице водитель сбил двух мужчин и скрылся с места ДТП

12 июля 2017, 23:38
В Виннице водитель сбил двух мужчин и скрылся с места ДТП

Два мужчины погибли в страшной аварии в Виннице. Среди ночи на выезде из города легковушка сбила мужчин, которые перебегали дорогу. Но вместо остановиться и помочь пострадавшим - водитель с места аварии скрылся. Скорую для несчастных вызвали случайные свидетели. Но помочь мужчинам медики уже не смогли, от тяжелых травм оба скончались.

Рядом с местом аварии копы разыскали номерной знак и обломки фары. Именно благодаря этому и удалось поймать зачинщика аварии. 45-летнего водителя "Лады" патрульные задержали через несколько часов на другой стороне города. Свой побег он объяснил испугом. К слову, мужчина был пьян. Сейчас он под стражей. И может сесть за решетку на 10 лет.

ДТП, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Комиссар Хельдт"
Сериал "Комиссар Хельдт"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab