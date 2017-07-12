В Виннице водитель сбил двух мужчин и скрылся с места ДТП

Два мужчины погибли в страшной аварии в Виннице. Среди ночи на выезде из города легковушка сбила мужчин, которые перебегали дорогу. Но вместо остановиться и помочь пострадавшим - водитель с места аварии скрылся. Скорую для несчастных вызвали случайные свидетели. Но помочь мужчинам медики уже не смогли, от тяжелых травм оба скончались.

Рядом с местом аварии копы разыскали номерной знак и обломки фары. Именно благодаря этому и удалось поймать зачинщика аварии. 45-летнего водителя "Лады" патрульные задержали через несколько часов на другой стороне города. Свой побег он объяснил испугом. К слову, мужчина был пьян. Сейчас он под стражей. И может сесть за решетку на 10 лет.