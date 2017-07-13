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Несколькочасовой ливень превратил Ровно в настоящую Венецию

13 июля 2017, 00:41
Несколькочасовой ливень превратил Ровно в настоящую Венецию

На нескольких улицах областного центра большая вода мешала двигаться не только пешеходам, но и автомобилям. Легковушки теряли номерные знаки, а водители - терпение. Ведь такая проблема в Ровно возникает после каждого добротного дождя.

Все потому, что у города нет ливневой канализации. Правда, на этот раз людям повезло: большая вода до домов не дошла. А вот чрезвычайникам пришлось поработать: они выкачивали воду из затопленных приусадебных участков и погребов. А также помогали коммунальщикам прочищать стоки городской канализации.

Катастрофы, Прочее, свідок

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