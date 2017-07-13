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Родные смертельно больных требовали государственной помощи в столице

13 июля 2017, 08:55
Родные смертельно больных требовали государственной помощи в столице

Почти сотня украинцев нуждается в немедленной трансплантации за рубежом. Они ждут спасения от государства, но денег в бюджете нет. Поэтомуродные тяжелобольных вышли сегодня под стены правительства с требованием профинансировать операции.

Пересадки за рубежом за государственный счет официально ждут 93 украинца. В прошлом году некоторые тяжелобольные пациенты отправлялись лечиться в другие страны с так называемым гарантийный письмом. То есть сначала людей оперировали, а уже потом Украина оплачивала услуги иностранных медиков. В этом году нет и этого.

Здоровье, Общество, свідок, Служебные преступления

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