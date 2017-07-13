Родные смертельно больных требовали государственной помощи в столице

Почти сотня украинцев нуждается в немедленной трансплантации за рубежом. Они ждут спасения от государства, но денег в бюджете нет. Поэтомуродные тяжелобольных вышли сегодня под стены правительства с требованием профинансировать операции.



Пересадки за рубежом за государственный счет официально ждут 93 украинца. В прошлом году некоторые тяжелобольные пациенты отправлялись лечиться в другие страны с так называемым гарантийный письмом. То есть сначала людей оперировали, а уже потом Украина оплачивала услуги иностранных медиков. В этом году нет и этого.