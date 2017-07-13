Аферисты на 120 тысяч гривен обманули супружескую пару пенсионеров в Чернигове

Схема телефонного мошенничества была традиционной. Рано утром у Натальи зазвонил телефон. От услышанного женщина застыла на месте - в трубке услышала невнятные мольбы о помощи, якобы от родного сына. Он попал в страшное ДТП. И сейчас балансирует между жизнью и смертью. Родители сразу приняли успокоительное, после чего начали собирать все сбережения, которые годами откладывали на лечение. А это аж 120 тысяч гривен. На улице их уже ждал человек, который приехал за деньгами. Парень назвался Сашей - близким другом якобы пострадавшего в аварии сына. Тогда пенсионеры даже не подозревали, что попались на крючок аферистов.

На самом деле сын пенсионеров - Алексей, который живет в Киеве, здоров. Правоохранители предупреждают, что такой вид мошенничества сейчас очень популярен у преступников. Поэтому советуют не бежать с деньгами к неизвестным людям, а сначала позвонить человеку, который якобы попал в беду. В 99 процентах случаев ваш родственник или знакомый жив и невредим.