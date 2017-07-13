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Кабмин проведет расследование переговоров между аэропортом "Борисполь" и авиаперевозчиком Ryanair

13 июля 2017, 16:43
Кабмин проведет расследование переговоров между аэропортом "Борисполь" и авиаперевозчиком Ryanair

Переговоры с авиаперевозчиком Ryanair могут восстановить! Об этом накануне в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он отметил, что Кабмин проведет расследование переговоров.

Напомним, в понедельник ирландская бюджетная авиакомпания заявила, что отменяет свой выход на украинский рынок из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры и должностными лицами аэропорта "Борисполь".

Общество, Прочее, свідок

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