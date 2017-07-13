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Настоящий деликатес ценой в несколько тысяч евро - трюфель - можно найти в Винницкой области

13 июля 2017, 17:38
Настоящий деликатес ценой в несколько тысяч евро - трюфель - можно найти в Винницкой области

Что такую диковинку можно найти в Винницкой области - фермер Александр знает точно. Мужчина уже несколько лет исследует леса региона. Александр говорит: во времена Российской империи состоятельные семьи частенько засаживали свои хутора спорами этих грибов, чтобы потом экспортировать трюфели в Европу.

А еще в этом году Александр планирует наконец засадить грибами собственное хозяйство. А вот первый урожай с собственного поля фермер планирует собрать уже через четыре-пять лет. Кроме того, с желающими заняться трюфельным бизнесом охотно готов делиться собственным опытом.

Прочее, свідок

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