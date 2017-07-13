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В Украине могут упростить правила вывоза детей за границу

13 июля 2017, 18:33
В Украине могут упростить правила вывоза детей за границу

Соответствующий законопроект с рядом новаций уже ждет рассмотрения Верховной Рады. Если депутаты проголосуют, это решит проблему разведенных женщин, которые годами просят у бывших мужей разрешение на выезд ребенка в другую страну.

Так, законопроектом предусмотрено, что разрешение от отца или матери, который сейчас нужно получать под каждую поездку ребенка, можно будет оформить сразу на три года на неограниченное количество поездок. Во-вторых, если кто-то из родителей окажется несговорчивым, оформить бумаги можно и без него. Не только через суд, но и органы опеки. И в-третьих, если ребенок едет за границу на лечение или для участия в международных соревнованиях, его документы оформляются по ускоренной процедуре.

Общество, Прочее, свідок

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