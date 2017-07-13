Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 13 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Протесты под Верховной Радой: активисты требовали снять неприкосновенность с депутатов, на которых Генпрокуратура сделала представление

13 июля 2017, 19:37
Протесты под Верховной Радой: активисты требовали снять неприкосновенность с депутатов, на которых Генпрокуратура сделала представление

Между правоохранителями и митингующими произошла драка. Активисты начали забрасывать копов и бойцов Нацгвардии дымовыми шашками. Все здание парламента оцеплено полицией и бойцами Нацгвардии.

Также возле Верховной Рады дежурят не менее 10 скорых, но к счастью помощь медиков никому не понадобилась. Сейчас же митингующие продолжают стоять возле парламента, но их гораздо меньше.

Драки и насилие, Общество, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab