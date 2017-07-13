Протесты под Верховной Радой: активисты требовали снять неприкосновенность с депутатов, на которых Генпрокуратура сделала представление

Между правоохранителями и митингующими произошла драка. Активисты начали забрасывать копов и бойцов Нацгвардии дымовыми шашками. Все здание парламента оцеплено полицией и бойцами Нацгвардии.

Также возле Верховной Рады дежурят не менее 10 скорых, но к счастью помощь медиков никому не понадобилась. Сейчас же митингующие продолжают стоять возле парламента, но их гораздо меньше.