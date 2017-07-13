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Молния убила целую семью в Черкасской области

13 июля 2017, 21:44
Молния убила целую семью в Черкасской области

Супруги с сыном собирали огурцы на поле вблизи села Кузьмина Гребля, когда в них попал разряд. Муж с женой погибли мгновенно, а вот 15-летнего парня доставили в реанимацию. Но, к сожалению, спасти подростка не удалось. Через два часа он умер в больнице.

Тем временем синоптики прогнозируют ливни со шквальным ветром и градом по всей Украине. А вот спасатели в очередной раз напоминают - во время непогоды, особенно грозы, надо быть осторожными, иначе оплошность может стоить жизни.

Несчастные случаи, свідок, Убийства

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