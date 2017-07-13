В Италии продолжаются лесные пожары на склонах Везувия

Некоторые СМИ пишут об извержении вулкана впервые с 1944 года. Впрочем, эти сообщения пока не подтвердились. Полиция же рассматривает и версию поджога, но скорее всего занялось из-за жары.

В Неаполе, который расположен ближе всего к Везувию, продолжается масштабная эвакуация. Жителям пяти городских районов, а также туристам пришлось буквально спасаться бегством. Пожарные же пытаются остановить распространение огня, но потушить пламя пока не удается.