Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 13 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Один из крупнейших ледников в истории, весом триллион тонн, откололся от Антарктиды

13 июля 2017, 23:37
Один из крупнейших ледников в истории, весом триллион тонн, откололся от Антарктиды

В нем столько пресной воды, что ее бы хватило Украине на тысячи лет. Размер айсберга - 6 тысяч квадратных километров, это как весь британский Уэльс, три государства Монако или семь площадей Киева. От континета он отплыл уже на 13 километров. Куда будет направляться дальше - неизвестно.

За ледником наблюдали в течение десяти лет. Исследователи обнаружили раскол еще в 2010 году, увеличение которого ускорилось в 2016. Что касается судьбы айсберга, то есть несколько версий: он со временем или вновь примерзнет к леднику, или "отправится в плавание" в теплые воды, из-за чего впоследствии растает. И тогда тысячи квадратных километров суши уйдут под воду. В частности, в результате подтопления густонаселенных прибрежных районов Индии сотни миллионов людей станут вынужденными переселенцами.

Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Комиссар Хельдт"
Сериал "Комиссар Хельдт"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab