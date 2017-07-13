Один из крупнейших ледников в истории, весом триллион тонн, откололся от Антарктиды

В нем столько пресной воды, что ее бы хватило Украине на тысячи лет. Размер айсберга - 6 тысяч квадратных километров, это как весь британский Уэльс, три государства Монако или семь площадей Киева. От континета он отплыл уже на 13 километров. Куда будет направляться дальше - неизвестно.

За ледником наблюдали в течение десяти лет. Исследователи обнаружили раскол еще в 2010 году, увеличение которого ускорилось в 2016. Что касается судьбы айсберга, то есть несколько версий: он со временем или вновь примерзнет к леднику, или "отправится в плавание" в теплые воды, из-за чего впоследствии растает. И тогда тысячи квадратных километров суши уйдут под воду. В частности, в результате подтопления густонаселенных прибрежных районов Индии сотни миллионов людей станут вынужденными переселенцами.