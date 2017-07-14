Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 14 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

На Ровенщине 35-летний мужчина зарезал свою бывшую жену и скрылся

14 июля 2017, 00:30
На Ровенщине 35-летний мужчина зарезал свою бывшую жену и скрылся

Жуткую расправу мужчина совершил прямо на глазах у пятилетней дочери женщины. В дом 27-летней экс-возлюбленной мужчина пришел выпившим. В доме между парой возникла ссора. Девочка испугалась криков и выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь. В этот момент мужчина схватил нож и несколько раз ударил свою бывшую. Попал в шею и грудь, от кровопотери женщина умерла еще до приезда медиков.

Убийцу же сейчас разыскивают. Служебная собака вела некоторое время правоохранителей, но затем пес потерял след. Полицейские предполагают, что убийца скрывается в лесах Костопольского района. Одет беглец в оранжевую футболку и темные брюки. Правоохранители призывают всех, кто владеет информацией о местонахождении преступника, звонить на 102. А также быть крайне осторожными.

Помогите найти, свідок, Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Комиссар Хельдт"
Сериал "Комиссар Хельдт"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab