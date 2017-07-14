На Ровенщине 35-летний мужчина зарезал свою бывшую жену и скрылся

Жуткую расправу мужчина совершил прямо на глазах у пятилетней дочери женщины. В дом 27-летней экс-возлюбленной мужчина пришел выпившим. В доме между парой возникла ссора. Девочка испугалась криков и выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь. В этот момент мужчина схватил нож и несколько раз ударил свою бывшую. Попал в шею и грудь, от кровопотери женщина умерла еще до приезда медиков.

Убийцу же сейчас разыскивают. Служебная собака вела некоторое время правоохранителей, но затем пес потерял след. Полицейские предполагают, что убийца скрывается в лесах Костопольского района. Одет беглец в оранжевую футболку и темные брюки. Правоохранители призывают всех, кто владеет информацией о местонахождении преступника, звонить на 102. А также быть крайне осторожными.