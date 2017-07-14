Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 14 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Донецкой области разыскивают горе-мать, которая оставила пятерых своих детей

14 июля 2017, 02:39
В Донецкой области разыскивают горе-мать, которая оставила пятерых своих детей

Госпожа Зинаида заливается слезами - женщине больно за 5 внуков, которых ее дочь бросила на произвол судьбы. Говорит - отбирала у детей все, продавала и пропивала. А теперь и вообще - убежала. На горе-дочь госпожа Зинаида уже пожаловалась в полицию. Верит, что может им удастся наставить многодетную мать на правильный жизненный путь. Впрочем, разыскать женщину правоохранителям не удалось.

Сейчас копы поставили вопрос перед соцслужбами о лишении горе-матери родительских прав. В приют детей не будут забирать. Заниматься малышами будет их бабушка.

Общество, Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Свідок
Свідок
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab