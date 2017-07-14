В Донецкой области разыскивают горе-мать, которая оставила пятерых своих детей

Госпожа Зинаида заливается слезами - женщине больно за 5 внуков, которых ее дочь бросила на произвол судьбы. Говорит - отбирала у детей все, продавала и пропивала. А теперь и вообще - убежала. На горе-дочь госпожа Зинаида уже пожаловалась в полицию. Верит, что может им удастся наставить многодетную мать на правильный жизненный путь. Впрочем, разыскать женщину правоохранителям не удалось.

Сейчас копы поставили вопрос перед соцслужбами о лишении горе-матери родительских прав. В приют детей не будут забирать. Заниматься малышами будет их бабушка.