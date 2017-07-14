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В Киев привезут икону, которая творит чудеса

14 июля 2017, 10:04
В Киев привезут икону, которая творит чудеса

Одиннадцать чудотворных икон со всей Украины едут в Киев! На массовый молебен накануне дня Крещения Руси. Среди них и образ Иверской Божьей матери. Уже почти 25 лет прихожане рассказывают о различных чудесах, которые творила чудотворная икона.

Этот образ в девяностые годы, накануне Рождества Христова, подарили обычной семье медиков. В благодарность за то, что они помогли вылечить больного ребенка. Это была не рисованная икона, а обычная напечатанная литография. Но свиток вдруг начал меняться.

Общество, свідок

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