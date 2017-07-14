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На блошином базарчике в Румынии продавали уникальное устройство

14 июля 2017, 15:16
На блошином базарчике в Румынии продавали уникальное устройство

Легендарную немецкую шифровальную машину "Энигма", которую нашли на блошином рынке в Румынии, продали с аукциона за 45 тысяч евро. Аппарат заметил профессор криптографии, который зашел на барахолку в Бухаресте. Продавец считал "Энигму" обычной печатной машинкой и оценил ее лишь в сто евро.

На международных аукционах "Энигмы" идут с молотка иногда за полмиллиона евро. Именно в Румынии, которая была союзницей нацистской Германии, сохранились много таких шифровальных устройств.

Прочее, свідок

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