На блошином базарчике в Румынии продавали уникальное устройство

Легендарную немецкую шифровальную машину "Энигма", которую нашли на блошином рынке в Румынии, продали с аукциона за 45 тысяч евро. Аппарат заметил профессор криптографии, который зашел на барахолку в Бухаресте. Продавец считал "Энигму" обычной печатной машинкой и оценил ее лишь в сто евро.



На международных аукционах "Энигмы" идут с молотка иногда за полмиллиона евро. Именно в Румынии, которая была союзницей нацистской Германии, сохранились много таких шифровальных устройств.