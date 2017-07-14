Как не стать жертвой грозы?

Где бы не застала вас непогода, нужно сразу выключить мобильные телефоны, держаться подальше от металлических предметов. Находиться на возвышенных и открытых местностях нельзя, опасным может быть и укрытие под высокими деревьями. Если грозу пережидаете дома, закройте окна. Во время непогоды не желательно передвигаться на любом транспорте. Если же шарообразная молния возникла рядом с вами, нужно немедленно остановиться и не двигаться. Ни в коем случае не приближаться к ней.

Напомним, молния убила целую семью в Черкасской области! Супруги с сыном собирали огурцы на поле, когда в них попал мощный разряд. Муж с женой погибли мгновенно, а вот 15-летнего мальчика несколько часов пытались спасти врачи реанимации.