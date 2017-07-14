Дерзкую преступную группировку задержали в Запорожье

На скамье подсудимых пока оказались восемь членов банды, которая в течение 5 лет совершила около 20 тяжких преступлений на территории своей и соседней Днепропетровской области. Сейчас на причастность к нему проверяют еще 35 человек.

Злоумышленников обвиняют в мошенничестве с металлоломом. Они вмешивались в работу закрытых компьютерных систем металлургических заводов, завышая таким образом вес металлолома, который поставляли на переработку. А еще - похищение и избиение людей, поджоги автомобилей. Во время обыска у задержанных нашли кучу холодного и огнестрельного оружия. В частности: помповое ружье, автомат, пистолет, патроны к ним, а также - бронежилеты.