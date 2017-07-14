Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 14 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Дерзкую преступную группировку задержали в Запорожье

14 июля 2017, 19:49
Дерзкую преступную группировку задержали в Запорожье

На скамье подсудимых пока оказались восемь членов банды, которая в течение 5 лет совершила около 20 тяжких преступлений на территории своей и соседней Днепропетровской области. Сейчас на причастность к нему проверяют еще 35 человек.

Злоумышленников обвиняют в мошенничестве с металлоломом. Они вмешивались в работу закрытых компьютерных систем металлургических заводов, завышая таким образом вес металлолома, который поставляли на переработку. А еще - похищение и избиение людей, поджоги автомобилей. Во время обыска у задержанных нашли кучу холодного и огнестрельного оружия. В частности: помповое ружье, автомат, пистолет, патроны к ним, а также - бронежилеты.

Аферы, Драки и насилие, Ограбления, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab