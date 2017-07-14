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Жительница города Дубно Ровенской ухаживает более чем за 200 попугаями

14 июля 2017, 22:36
Жительница города Дубно Ровенской ухаживает более чем за 200 попугаями

Разводить попугаев женщина начала двадцать лет назад. Первую пару купила для дочери на день рождения. А когда оставила работу учителя украинского языка, попугаи стали делом его жизни.

В Дубно, где живет женщина, есть еще несколько любителей попугаев. С ними Галина Николаевна общается и искренне делится опытом. Мол, где есть любовь, там конкуренции не бывает. А еще женщина имеет заветную мечту: полететь в Австралию - на родину большинства ее любимцев.

Животные, свідок

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