Жительница города Дубно Ровенской ухаживает более чем за 200 попугаями

Разводить попугаев женщина начала двадцать лет назад. Первую пару купила для дочери на день рождения. А когда оставила работу учителя украинского языка, попугаи стали делом его жизни.

В Дубно, где живет женщина, есть еще несколько любителей попугаев. С ними Галина Николаевна общается и искренне делится опытом. Мол, где есть любовь, там конкуренции не бывает. А еще женщина имеет заветную мечту: полететь в Австралию - на родину большинства ее любимцев.