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Вооруженный мужчина напал на жительниц отелей в Египте

14 июля 2017, 23:59
Вооруженный мужчина напал на жительниц отелей в Египте

Кровавое нападение на туристов совершено в египетской Хургаде. Курорт очень популярен среди украинцев. И по предварительной информации, именно двое украинок стали жертвами атаки. Вооруженный ножом мужчина напал на жителей отелей. Известно название одного из них - Санни Дейз Эль Паласио.

СМИ пишут, что мужчина атаковал только женщин. Сначала он доплыл до отеля с общественного пляжа, потом добрался до другого. По данным Рейтер, кроме двух убитых украинок, еще пятеро немок ранены. Все они сейчас в больнице, но о состоянии их здоровья пока ничего не сообщается. Напавшего задержали. Украинские дипломаты выясняют все детали трагедии.

Здоровье, Покушения, свідок, Теракты, Убийства

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