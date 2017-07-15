В Сумах депутата-педофила сначала отпустили, а теперь ищут

В Сумах в развращении детей подозревают бывшего депутата областного совета. Мужчина заманивал к себе в машину мальчиков и девочек в возрасте до 10 лет. Один из родителей, который случайно стал свидетелем инцидента, задержал извращенца. Впрочем, правоохранители подозреваемого отпустили. А теперь, когда дело получило огласку, экс-депутата ищут.



Сейчас правоохранители вместе с психологами опрашивают детей и выясняют других жертв. За развратные действия в отношении малолетних мужчину могут лишить свободы до 8 лет. Если его найдут.