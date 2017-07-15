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Афериста-неудачника задержали в Запорожье

15 июля 2017, 09:41
Афериста-неудачника задержали в Запорожье

Два с половиной миллиона гривен украл вор у пенсионерки в Запорожье. В квартиру старушки ворвался по старой мошеннической схеме: ваш сын в полиции, срочно нужны деньги. Женщина поверила и впустила незнакомца. Забрав все сбережения, парень сбежал. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули, и начала кричать.

Соседи вызвали полицию. Испугавшись копов, грабитель бросился бежать на чердак дома. Еще и ударился о балку. С разбитой головой и пакетом с деньгами его и задержали.

Аферы, Ограбления, свідок

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