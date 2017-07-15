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В Черкасской области консервный завод залил отходами поля

15 июля 2017, 10:58
В Черкасской области консервный завод залил отходами поля

Экологического бедствия опасаются жители Черкасской области. На полях между деревней Дубровкой и городом Золотоношей местные жители обнаружили восемь гектаров полей, загрязненных промышленными отходами. В халатности обвиняют консервный завод. Но там говорят - другого выхода у них нет.

Уже через четыре дня экологи обещают определить, чем именно залили поля под Золотоношей и насколько это может быть вредным для людей и окружающей среды.

Прочее, свідок

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