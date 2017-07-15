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Граната разорвалась в доме на Полтавщине

15 июля 2017, 16:33
Граната разорвалась в доме на Полтавщине

На Полтавщине в результате взрыва гранаты погибли два человека. Трагедия произошла вечером, когда 16-летние ребята пришли в гости к знакомому. Что именно произошло в доме - пока неизвестно, но какой-то момент там прогремел мощный взрыв.

34-летний хозяин от многочисленных травм погиб мгновенно. Одному из юношей оторвало руку, врачи пытались спасти ему жизнь, и от большой потери крови подросток умер. Его товарища изрешетило осколками. Он в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Взрыв, Здоровье, Несчастные случаи, свідок, Убийства

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