Граната разорвалась в доме на Полтавщине

На Полтавщине в результате взрыва гранаты погибли два человека. Трагедия произошла вечером, когда 16-летние ребята пришли в гости к знакомому. Что именно произошло в доме - пока неизвестно, но какой-то момент там прогремел мощный взрыв.



34-летний хозяин от многочисленных травм погиб мгновенно. Одному из юношей оторвало руку, врачи пытались спасти ему жизнь, и от большой потери крови подросток умер. Его товарища изрешетило осколками. Он в крайне тяжелом состоянии в реанимации.