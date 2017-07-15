Уточнение и подробности касательно резни в Египте

В курортном городе Хургаде неизвестный атаковал иностранцев. Жертвами стали две гражданки Германии, а не Украины, как это сообщалось ранее. Среди пострадавших - туристки из Чехии и России, а также двое граждан Армении. Раненая россиянка Елена Михайленко родилась в Украине.



Нападение на туристов совершили днем. Вооруженный ножом мужчина попал в гостиницу морем с общественного пляжа. И начал резать женщин, выкрикивая по-арабски: "Прочь с дороги, мне не нужны египтяне".