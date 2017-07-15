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Суд и Прокуратура оспаривали сумму залога для Добкина

15 июля 2017, 23:00
Суд и Прокуратура оспаривали сумму залога для Добкина

Сегодня Печерский районный суд Киева избирал меру пресечения для народного депутата Михаила Добкина. Прокуратура просила арестовать парламентария, а размер залога определила в 150 миллионов гривен.

Его обвиняют в умышленном сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением. Да еще и приписывают мошенничество с целью завладения почти восьмью десятками гектаров земли в родном для депутата Харькове. Стоимость участков оценивается в более чем 220 миллионов гривен.

Аферы, Общество, свідок, Служебные преступления, Суды

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