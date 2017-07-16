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Обыск редакции "Вести" - 15 часов работы и пустой сейф

16 июля 2017, 04:48
Обыск редакции "Вести" - 15 часов работы и пустой сейф

С бронетехникой, десятками спецназовцев и перекрытым кварталом в центре столицы. Так проводили обыски правоохранители в редакции издания "Вести". В пятницу в торговый центр "Гулливер", где и располагается офис газеты, пришли люди в камуфляже. 15 часов они держали людей под прицелом.

Несколько часов семь крепких бойцов ломали сейф. А когда наконец открыли его, обнаружили там лишь один документ - "Сертификат на сейф". Около 10 вечера начали выносить из здания бумаги в черных мусорных пакетах. Сотрудники "Вестей" свободно вышли из здания только в половине четвертого утра.

Общество, свідок

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