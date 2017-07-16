Турция: год после мятежа

В Турции в годовщину военного переворота с должностей уволили еще семь тысяч госслужащих за якобы "связи с террористами". В то же время восстановили на работе 312 человек, отстраненных ранее. В целом количество людей, уволенных после мятежа, превысило 110 тысяч должностных лиц.



Напомню, переворот произошел в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Тогда на улицах Анкары и Стамбула появились танки и начали стрелять. А в Мармарисе военный вертолет атаковал отель, где должен был находиться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.