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Споры вокруг Монумента славы во Львове продолжаются уже более 20 лет

16 июля 2017, 10:11
Споры вокруг Монумента славы во Львове продолжаются уже более 20 лет

Во Львове обсуждают возможность демонтажа Монумента Славы. Этот мемориал не попал под действие закона о декоммунизации. Однако городской совет создал рабочую группу, которая должна решить судьбу памятника.

После провозглашения независимости Монумент славы стал яблоком раздора среди львовян. Ежегодно 9 мая эта площадь под пристальным вниманием правоохранителей - ведь именно здесь ожидают провокаций и столкновений.

Общество, свідок

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