Споры вокруг Монумента славы во Львове продолжаются уже более 20 лет

Во Львове обсуждают возможность демонтажа Монумента Славы. Этот мемориал не попал под действие закона о декоммунизации. Однако городской совет создал рабочую группу, которая должна решить судьбу памятника.



После провозглашения независимости Монумент славы стал яблоком раздора среди львовян. Ежегодно 9 мая эта площадь под пристальным вниманием правоохранителей - ведь именно здесь ожидают провокаций и столкновений.