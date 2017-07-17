В Запорожье прямо на остановке трамвая подстрелили женщину

Все произошло на центральном проспекте на глазах у многочисленных свидетелей. Между двумя компаниями возникла потасовка, якобы из-за неприличного жеста стрелка в сторону пострадавшей. За нее вступился муж. Началась потасовка, а потом раздался выстрел. Свидетели происшествия сразу набросились на стрелка и чуть не линчевали его. От самосуда наглеца спасли патрульные, которые были неподалеку.

Сейчас пострадавшая и нападающий в больнице. Их состояние удовлетворительное. За хулиганство стрелку грозит до семи лет лишения свободы.