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Трое вооруженных мужчин в медицинских масках напали на ювелирный магазин в центре Винницы

17 июля 2017, 17:30
Трое вооруженных мужчин в медицинских масках напали на ювелирный магазин в центре Винницы

Дерзкое ограбление произошло прямо среди бела дня. Злоумышленники ворвались в помещение, подстрелили охранника, а затем, угрожая продавщице ножом, забрали с витрин все золотые украшения.

Женщина успела нажать тревожную кнопку. Нападающих задержали. У них изъяли краденое, три пистолета и рацию. За содеянное преступникам грозит до 15 лет заключения. Подстреленный охранник - в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Ограбления, свідок

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