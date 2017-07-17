Трое вооруженных мужчин в медицинских масках напали на ювелирный магазин в центре Винницы

Дерзкое ограбление произошло прямо среди бела дня. Злоумышленники ворвались в помещение, подстрелили охранника, а затем, угрожая продавщице ножом, забрали с витрин все золотые украшения.

Женщина успела нажать тревожную кнопку. Нападающих задержали. У них изъяли краденое, три пистолета и рацию. За содеянное преступникам грозит до 15 лет заключения. Подстреленный охранник - в больнице. Его жизни ничего не угрожает.