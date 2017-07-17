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Вместо медового месяца - похороны: в Киеве произошло жуткое ДТП

17 июля 2017, 18:28
Вместо медового месяца - похороны: в Киеве произошло жуткое ДТП

Мотоциклист и его теща на большой скорости врезались в отбойник. Людей буквально разорвало на куски. Сам же двухколесный остановился лишь в трехстах метрах от места столкновения. Полиция собирала остатки несколько часов. Все произошло на глазах у новоиспеченной жены, которая ехала на другом байке. Известно, что за день до аварии у сорокалетнего мотоциклиста была свадьба.

По предварительной версии, мужчина не справился с управлением. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

ДТП, свідок

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Ну от навіщо було нестись на такій швидкості?...
Хорт 17.07.2017, 18:39 ответить

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