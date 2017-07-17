Вместо медового месяца - похороны: в Киеве произошло жуткое ДТП

Мотоциклист и его теща на большой скорости врезались в отбойник. Людей буквально разорвало на куски. Сам же двухколесный остановился лишь в трехстах метрах от места столкновения. Полиция собирала остатки несколько часов. Все произошло на глазах у новоиспеченной жены, которая ехала на другом байке. Известно, что за день до аварии у сорокалетнего мотоциклиста была свадьба.

По предварительной версии, мужчина не справился с управлением. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.