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Трое братьев погибли в ужасной аварии на Львовщине

17 июля 2017, 20:28
Трое братьев погибли в ужасной аварии на Львовщине

Накануне на автодороге Львов-Тернополь столкнулись две легковушки: Renault и Daewoo. В отечественном автомобиле ехало четверо жителей Тернопольщины: женщина и трое мужчин. Братья погибли, а их родственница в тяжелом состоянии в больнице. Водитель и пассажирка Renault - жители Хмельницкой области - с травмами также госпитализированы.

Причины столкновения пока неизвестны. Понятно только, что удар при столкновении был очень сильным, поэтому вероятно машины двигались с большой скоростью.

ДТП, свідок

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