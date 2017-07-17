Трое братьев погибли в ужасной аварии на Львовщине

Накануне на автодороге Львов-Тернополь столкнулись две легковушки: Renault и Daewoo. В отечественном автомобиле ехало четверо жителей Тернопольщины: женщина и трое мужчин. Братья погибли, а их родственница в тяжелом состоянии в больнице. Водитель и пассажирка Renault - жители Хмельницкой области - с травмами также госпитализированы.

Причины столкновения пока неизвестны. Понятно только, что удар при столкновении был очень сильным, поэтому вероятно машины двигались с большой скоростью.