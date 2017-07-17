Напомнить пароль | Регистрация
понедельник, 17 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Полтаве священник просит у прихожан средства на погашение долга за иномарку

17 июля 2017, 21:33
В Полтаве священник просит у прихожан средства на погашение долга за иномарку

Настоятель Свято-Николаевского храма свою старую 30-летнюю девятку отдал сельскому священнику, сам же за 7 тысяч долларов приобрел с рук иномарку. И обратился через социальные сети к верующим с просьбой помочь рассчитаться с долгами. Прихожанка госпожа Анна сделала денежный взнос. Говорит, готова даже квартиру продать, чтобы батюшка ездил на хорошем автомобиле.

Но такая ​​просьба священника вызывает и удивление у жителей Полтавы. Многие считают это неправильным. Впрочем, отец Александр считает, что поступил честно. Ведь откровенно признался, на что нужны деньги и никого не заставляет их ему давать.

Общество, Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Читающий мысли - 5"
Сериал "Читающий мысли - 5"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab