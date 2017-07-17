В Полтаве священник просит у прихожан средства на погашение долга за иномарку

Настоятель Свято-Николаевского храма свою старую 30-летнюю девятку отдал сельскому священнику, сам же за 7 тысяч долларов приобрел с рук иномарку. И обратился через социальные сети к верующим с просьбой помочь рассчитаться с долгами. Прихожанка госпожа Анна сделала денежный взнос. Говорит, готова даже квартиру продать, чтобы батюшка ездил на хорошем автомобиле.

Но такая ​​просьба священника вызывает и удивление у жителей Полтавы. Многие считают это неправильным. Впрочем, отец Александр считает, что поступил честно. Ведь откровенно признался, на что нужны деньги и никого не заставляет их ему давать.