В России прощаются с легендарным "Шариковым" из фильма "Собачье сердце"

Актер Владимир Толоконников, кроме фильма "Собачье сердце", известен всем по ролям в картинах "Хоттабыч", "Небо в алмазах", "Мечты идиота" и многих других. Зрители любили его за неповторимую харизму. Артисты вспоминают Владимира как человека, которому были не свойственны пафос и гордыня.

Толоконников был всегда искренним и легким на подъем. Ему было семьдесят пять. Незадолго до смерти актер принимал участие в очередных съемках. Похоронят знаменитого "Шарикова" в Москве на Троекуровском кладбище.