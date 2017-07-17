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В России прощаются с легендарным "Шариковым" из фильма "Собачье сердце"

17 июля 2017, 23:34
В России прощаются с легендарным "Шариковым" из фильма "Собачье сердце"

Актер Владимир Толоконников, кроме фильма "Собачье сердце", известен всем по ролям в картинах "Хоттабыч", "Небо в алмазах", "Мечты идиота" и многих других. Зрители любили его за неповторимую харизму. Артисты вспоминают Владимира как человека, которому были не свойственны пафос и гордыня.

Толоконников был всегда искренним и легким на подъем. Ему было семьдесят пять. Незадолго до смерти актер принимал участие в очередных съемках. Похоронят знаменитого "Шарикова" в Москве на Троекуровском кладбище.

Общество, Прочее, свідок

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