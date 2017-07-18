Непогода бушует по всему миру: в Аризоне стихийное наводнение, на Адриатическом побережье - лесные пожары, а столицу Чили засыпал снегопад

Вдоль побережья Адриатического моря горят леса. Пожарные Италии, Хорватии и Черногории пытаются потушить огонь, который быстро распространяется из-за сорокаградусной жары. В Италии, где на прошлой неделе горели склоны Везувия, теперь горят леса близ Генуи, пришлось привлекать авиацию. Только с помощью самолетов удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на город. Между тем из-за пожара пришлось эвакуировать около 300 человек в районе города Тиват в Черногории. А в Хорватии пламя подобралось близко к городу Шибеник, почти дойдя вплотную к домам.

Девять человек, в основном дети, погибли в результате стихийного наводнения, вызванного проливными дождями в горной местности Аризоны. После идентификации выяснили, что утонули шестеро детей в возрасте от 2 до 13 лет, самому старшему погибшему - 60 лет. Все они были родственниками. 27-летний мужчина пропал без вести. Полиция продолжает его поиски.

Столицу Чили - Сантьяго - засыпал крупнейший за последнее десятилетие снегопад. Из-за непогоды погиб один человек - сотрудник коммунальных служб. Еще два человека получили травмы из-за падения опор электропередач. Снегопад не только на некоторое время заблокировал уличное движение, но и оставил без света четверть миллиона человек.