Абитуриентам разрешили подавать заявления на поступление в вузы в бумажном виде

Соответствующее решение приняло Минобразования. В последнее время "Единая государственная электронная база по вопросам образования" дает сбои, поэтому абитуриенты не могут создать свой электронный кабинет и выложить туда все необходимые документы.

Теперь их в бумажном виде можно принести в приемную комиссию высшего учебного заведения. Уполномоченные лица будут передавать их "инфоресурсу" - администратору электронной базы по вопросам образования.