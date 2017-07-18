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Абитуриентам разрешили подавать заявления на поступление в вузы в бумажном виде

18 июля 2017, 01:39
Абитуриентам разрешили подавать заявления на поступление в вузы в бумажном виде

Соответствующее решение приняло Минобразования. В последнее время "Единая государственная электронная база по вопросам образования" дает сбои, поэтому абитуриенты не могут создать свой электронный кабинет и выложить туда все необходимые документы.

Теперь их в бумажном виде можно принести в приемную комиссию высшего учебного заведения. Уполномоченные лица будут передавать их "инфоресурсу" - администратору электронной базы по вопросам образования.

Прочее, свідок

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