Гигантский "рисовый" портрет Тараса Шевченко вырастили под Скадовском на Херсонщине

Площадь Кобзаря составляет рекордные тысяча триста семьдесят квадратных метров. Портрет создан посевом риса с черными листьями на зеленом поле. Авторы - ученые единственного в Украине "Института риса" - убеждают, что молодого Шевченко видно как из самолета, так и из космоса.

Посеяли портрет два месяца назад. Сейчас он стал рекордсменом. Его зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины.