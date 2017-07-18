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Гигантский "рисовый" портрет Тараса Шевченко вырастили под Скадовском на Херсонщине

18 июля 2017, 02:40
Гигантский "рисовый" портрет Тараса Шевченко вырастили под Скадовском на Херсонщине

Площадь Кобзаря составляет рекордные тысяча триста семьдесят квадратных метров. Портрет создан посевом риса с черными листьями на зеленом поле. Авторы - ученые единственного в Украине "Института риса" - убеждают, что молодого Шевченко видно как из самолета, так и из космоса.

Посеяли портрет два месяца назад. Сейчас он стал рекордсменом. Его зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины.

Прочее, свідок

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