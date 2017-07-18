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Смертельный подарок - в Одессе подростки подорвались на гранате

18 июля 2017, 03:41
Смертельный подарок - в Одессе подростки подорвались на гранате

В Одессе 16-летний парень вместе со своим братом и другом решил разобрать гранату. Думали, что она учебная, но оказалась боевой. Одного из ребят разорвало прямо в квартире. У двух других подростков относительно легкие осколочные ранения.

Полиция же выяснила, где именно подростки взяли гранату. Погибшему парню ее подарил друг. Правоохранители провели осмотр гаража, принадлежащего семье этого подростка. И представьте, нашли целый арсенал!

Взрыв, Несчастные случаи, свідок

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