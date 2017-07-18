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Зооспаситель из Хмельницкого ищет место для своих подопечных

18 июля 2017, 05:00
Зооспаситель из Хмельницкого ищет место для своих подопечных

Медведи, львы и даже волки могут оказаться под открытым небом в Хмельницком. А все потому, что зверинец, который создал Сергей Палёхин, считают нелегальным. Землю планируют застроить коттеджами. Мужчина просит чиновников создать полноценный зоопарк, о котором только мечтают в городе. Иначе почти 60 животных придется усыпить.

Выход все же нашли - обещают подселить питомцев Сергея в Хмельницкий парк, в котором тоже существует зооуголок. Хозяин говорит: готов на все, лишь бы животные в конце концов имели постоянное место прописки. Выполнит ли чиновник обещание? Если нет - в следующий раз придет в горсовет уже с хищными бездомными.

Животные, Общество, свідок

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