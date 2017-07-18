Продолжается путешествие чудотворных образов по Украине
На центральной площади Нежина - сотни верующих и десятки представителей духовенства. Они встречают святыню из Киева - чудотворную Барскую икону Божьей Матери.
Кафедральный собор Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Тернополе. Здесь ждут чудотворную Владимиро-Десятинную икону Божьей Матери.
Радомышльская Богородица в этом году путешествует по Украине впервые. Вот ее встречают верующие Чернигова. Икону признали чудотворной 20 лет назад.
Центр города Новоград-Волынского. Сотни верующих пришли помолиться чудотворной Святогорской иконе.
27 июля все чудотворные образа прибудут в Киев. На Владимирской горке будет массовый молебен, а после него иконы крестным ходом понесут в Киево-Печерскую лавру.