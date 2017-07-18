Мужчина в наушниках попал под трамвай в Харькове

В Харькове под колесами трамвая погиб человек. Свидетели говорят: он переходил пути в наушниках и не слышал, как водитель транспорта сигналил ему. Смерть была мгновенной.



По данным полиции, погибшему около 30 лет. Рядом с ним нашли наушники и телефон, но он разбит, и именно поэтому правоохранителям трудно установить личность, потому что документов у молодого человека не было. В больницу забрали водителя трамвая в шоковом состоянии.