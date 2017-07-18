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Мужчина в наушниках попал под трамвай в Харькове

18 июля 2017, 10:57
Мужчина в наушниках попал под трамвай в Харькове

В Харькове под колесами трамвая погиб человек. Свидетели говорят: он переходил пути в наушниках и не слышал, как водитель транспорта сигналил ему. Смерть была мгновенной.

По данным полиции, погибшему около 30 лет. Рядом с ним нашли наушники и телефон, но он разбит, и именно поэтому правоохранителям трудно установить личность, потому что документов у молодого человека не было. В больницу забрали водителя трамвая в шоковом состоянии.

Несчастные случаи, свідок

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