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Подробности дерзкого ограбления ювелирного магазина в Виннице

18 июля 2017, 14:29
Подробности дерзкого ограбления ювелирного магазина в Виннице

Напомним, там трое вооруженных мужчин в медицинских масках напали на ювелирный магазин. Злоумышленники ворвались в помещение, подстрелили охранника, а затем, угрожая продавщице ножом, забрали с витрин все золотые украшения. Женщина успела нажать тревожную кнопку.

Этого нападавшие, наверное, не ожидали, потому что только бросились за порог - их ждала полицейская облава. Пока нападающих укладывали лицом в землю, раненого охранника забрала скорая. Мужчина получил пулю в живот и хороший удар по голове. Но сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Все награбленное, а украсть украшений злоумышленники успели на сотни тысяч гривен, правоохранители изъяли прямо на месте и вернули владельцам. Сейчас следователи проверяют, где еще наследили эти мужчины. Пока троица находится в изоляторе временного содержания.

Ограбления, свідок

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