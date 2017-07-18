Один человек погиб, трое пострадали в результате масштабного ДТП возле Черновцов

Там лоб в лоб столкнулись маршрутка и туристический микроавтобус, который возвращался из Германии в Молдову. По предварительной версии правоохранителей, водитель "Спринтера" выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению, после чего туристический автобус съехал с трассы, сбил два дерева и сарай и тогда остановился.

Водитель микроавтобуса погиб на месте. Двух водителей "Неоплана" с переломами ног госпитализировали. Туристов из Молдовы в тот же день другим транспортом доставили домой.