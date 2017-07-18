Три сотни туристов застряли на необитаемом острове Джарылгач в Черном море

Два теплохода, которые везли людей отдыхать, сели на мель. Отдыхающие с утра до глубокой ночи просидели на острове без цивилизации и с ограниченным запасом воды.

Была организована спасательная операция. Пассажиров снимали с судна и доставляли в Скадовск менее вместительными катерами. Первоначально взрослых с детьми. С помощью буксира со временем сняли с мели и второй теплоход. Лишь в половине второго ночи всех туристов наконец спасли. На берегу их ждали медики и машины, чтобы доставить граждан до места их проживания.