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Суд удовлетворил требования прокуроров по делу Розенблата

18 июля 2017, 23:50
Суд удовлетворил требования прокуроров по делу Розенблата

В Соломенском суде Киева выбрали меру пресечения в виде залога народному депутату Бориславу Розенблату. А именно удовлетворили ходатайство прокуроров о залоге за подозреваемого в размере 10 миллионов гривен. Такую сумму сторона обвинения считает вполне обоснованной.

Прокуроры говорят: залог нужен, чтобы Розенблат не сбежал из страны и не скрывался от следствия. Кроме этого, прокуроры требовали, чтобы подозреваемый носил электронный браслет и сдал все паспорта - суд удовлетворил и эти требования.

Общество, свідок, Служебные преступления, Суды

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