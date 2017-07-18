Суд удовлетворил требования прокуроров по делу Розенблата

В Соломенском суде Киева выбрали меру пресечения в виде залога народному депутату Бориславу Розенблату. А именно удовлетворили ходатайство прокуроров о залоге за подозреваемого в размере 10 миллионов гривен. Такую сумму сторона обвинения считает вполне обоснованной.



Прокуроры говорят: залог нужен, чтобы Розенблат не сбежал из страны и не скрывался от следствия. Кроме этого, прокуроры требовали, чтобы подозреваемый носил электронный браслет и сдал все паспорта - суд удовлетворил и эти требования.