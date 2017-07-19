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Неустановленный вовремя диагноз стоил жизни мальчику на Львовщине

19 июля 2017, 06:15
Неустановленный вовремя диагноз стоил жизни мальчику на Львовщине

На Львовщине медиков районной больницы обвиняют в смерти 12-летнего мальчика. Его родители уверены: сына можно было спасти, но медики потеряли драгоценное время, не смогли поставить правильный диагноз. Школьнику, у которого немели ноги и была невыносимая боль в животе, говорили про тепловой удар и обычное отравление.

Между тем специальная комиссия при областном департаменте здравоохранения еще не начинала свою работу - все в отпусках.

Здоров'я, свідок, Службові злочини

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