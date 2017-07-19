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Икона с пятисотлетней историей направляется в Киев

19 июля 2017, 10:42
Икона с пятисотлетней историей направляется в Киев

Перед этой чудотворной иконой уже почти пять веков молятся паломники со всего мира. Одна из самых почитаемых святынь - Почаевский образ Божьей матери. Ко Дню крещения Руси 27 июля икона прибудет в Киев. А пока она путешествует по Украине.

Литургия в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова - особенная. Все потому, что в храм прибыла икона Почаевской Божьей матери. Поклониться этому чудотворному образу пришли сотни верующих. Прибыла икона из Свято-Успенской Почаевской Лавры на Тернопольщине.

свідок, Суспільство

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