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Полярные морозы пришли в Аргентину

19 июля 2017, 11:59
Полярные морозы пришли в Аргентину

В Аргентине минус 25. Город Барилоче ощутил на себе ярость непогоды. Улицы покрыты полуметровым слоем снега. Из-за этого даже была нарушена работа аэропорта. Десятки тысяч людей остались без света.

А причина такой погоды - так называемая "Буря века", которая принесла осадки и стала причиной температурного рекорда. В туристическом центре, расположенном у подножия Анд, июль считается самым холодным месяцем, и обычная температура в этот период колеблется от -2 до +5.

Катастрофи, свідок

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