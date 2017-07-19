Полярные морозы пришли в Аргентину

В Аргентине минус 25. Город Барилоче ощутил на себе ярость непогоды. Улицы покрыты полуметровым слоем снега. Из-за этого даже была нарушена работа аэропорта. Десятки тысяч людей остались без света.



А причина такой погоды - так называемая "Буря века", которая принесла осадки и стала причиной температурного рекорда. В туристическом центре, расположенном у подножия Анд, июль считается самым холодным месяцем, и обычная температура в этот период колеблется от -2 до +5.