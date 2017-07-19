В Киеве полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в совершении не менее одиннадцати нападений

Жертв злоумышленники подыскивали у ночных клубов. Предлагали выпивку, в которую незаметно подмешивали психотропное вещество. Когда же пострадавший терял сознание, его грабили.

Сейчас двух мужчин задержали. Им грозит срок за разбойное нападение, до 10 лет в тюрьме. Впрочем сами подозреваемые своей вины не признают. Говорят, что не понимают, чего их вообще задержали. В полиции сообщили, такую схему подозреваемые прокручивали минимум 11 раз. Поэтому если вы стали жертвами этих двух мужчин, звоните по спецлинии 102.