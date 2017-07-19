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В Кривом Роге конфликт между бывшими узниками закончился убийством

19 июля 2017, 16:46
В Кривом Роге конфликт между бывшими узниками закончился убийством

27-летнего мужчину зарезали на рассвете. Дерзкое преступление совершили неподалеку многоэтажки, в которой он жил. Жертве всадили нож в сердце, а потом еще и перерезали горло. Случайными свидетелями резни стали несколько местных. Они не только рассказали оперативникам, куда мог убежать убийца, но и назвали его имя. Служебный пес со своей задачей справился на отлично. Душегуба, который скрывался в квартире одного из родственников, поймали за несколько часов.

На допросе выяснилось: убийца и его жертва были хорошо знакомы, более того: вместе сидели в тюрьме за распространение наркотиков. Чего же не поделили той ночью между собой молодые люди? Подозреваемый утверждает: хотел просто покурить "травы", а ему отказали в "зелье".

До конца следствия тюряжника со стажем будут содержать в СИЗО. Убийце грозит до 15 лет тюрьмы, или пожизненное заключение.

свідок, Убийства

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